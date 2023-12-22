Коллективный иммунитет петербуржцев к коронавирусу, краснухе и дифтерии составил около 98%

Учёные получили данные в ходе пилотного проекта по изучению иммунного статуса населения в отношении вакциноуправляемых инфекций.

Коллективный иммунитет к коронавирусу, краснухе и дифтерии у жителей Петербурга оценивается примерно в 98%. Об этом заявил директор Института имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

По данным ТАСС, учёные получили данные о коллективном иммунитете в ходе пилотного проекта по изучению иммунного статуса населения в отношении вакциноуправляемых инфекций. Этот проект был реализован в России впервые.

Основой исследования послужила разработанная в Институте имени Пастера технология оценки коллективного иммунитета к COVID-19. Отмечается, что несмотря на проводимые профилактические меры, в России все чаще вспыхивают случаи вакциноуправляемых заболеваний.

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Фото: Piter.TV