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Коллективный иммунитет петербуржцев к коронавирусу, краснухе и дифтерии составил около 98%
Сегодня, 13:43
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Коллективный иммунитет петербуржцев к коронавирусу, краснухе и дифтерии составил около 98%

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Учёные получили данные в ходе пилотного проекта по изучению иммунного статуса населения в отношении вакциноуправляемых инфекций.

Коллективный иммунитет к коронавирусу, краснухе и дифтерии у жителей Петербурга оценивается примерно в 98%. Об этом заявил директор Института имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

По данным ТАСС, учёные получили данные о коллективном иммунитете в ходе пилотного проекта по изучению иммунного статуса населения в отношении вакциноуправляемых инфекций. Этот проект был реализован в России впервые.

Основой исследования послужила разработанная в Институте имени Пастера технология оценки коллективного иммунитета к COVID-19. Отмечается, что несмотря на проводимые профилактические меры, в России все чаще вспыхивают случаи вакциноуправляемых заболеваний.

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Фото: Piter.TV  

Теги: коронавирус, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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