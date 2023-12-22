В Роспотребнадзоре по Петербургу назвали самые полезные продукты марта

Медики советуют почаще есть все виды капусты, включая белокочанную, брюссельскую и цветную.

В Роспотребнадзоре по Петербургу перечислили продукты, которые полезно есть в марте. Врачи напомнили, что в начале весны важно восполнить нехватку витаминов и поддержать иммунитет. Решить эту проблемы можно с помощью правильного питания. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

Медики советуют почаще есть все виды капусты, включая белокочанную, брюссельскую и цветную. Не стоит отказываться от лука и чеснока. Кроме того, нужно включить в рацион редиску, редьку, репу, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень. Основу питания должны составлять картофель и морковь. В марте нужно ежедневно употреблять петрушку, черемшу, шпинат, мяту и щавель.

В Роспотребнадзоре рекомендуют получать полезные вещества из авокадо, апельсинов, гранатов, киви, грейпфрутов и ананасов.

Ранее мы писали, что врачи назвали продукты, которые маскируются под полезные.

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