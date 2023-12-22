Врачи назвали продукты, которые маскируются под полезные

В качестве полезного лакомства диетологи рекомендуют жирный творог с натуральными фруктами.

Многие продукты, которые мы привыкли считать полезными, часто оказываются вредными. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалисты рассказали, от каких лакомств стоит отказаться.

Под здоровую еду маскируются мюсли. Они содержат сублимированные фрукты или ягоды, которые вымачиваются в очень сладких сиропах. Мюсли нельзя назвать низкокалорийным продуктом. В этом лакомстве много сахара.

Врачи рекомендуют снизить потребление сладких творожков. По составу они являются углеводной бомбой. Кроме того, в них часто добавляют пальмовое масло. Сладкие творожки имеют высокую калорийность.

Все знают, что каши являются идеальным завтраком. Но не стоит считать каши быстрого приготовления полезными. Такие крупы проходят очень много этапов приготовления, поэтому не содержат почти ничего ценного для организма.

Протеиновые батончики тоже называют "хитрым" продуктом. Они содержит много белка и мало углеводов. Но часто в них добавляют очень много сахара, отсюда лишняя калорийность. Поэтому важно читать состав продукта.

Пакетированные соки тоже нельзя назвать полезным продуктом. Их можно пить, но важно не злоупотреблять. В такие соки добавляют много сахара. Врачи рекомендуют делать сок самостоятельно или выбирать в магазине детскую воду с добавлением сока.

В качестве полезного лакомства диетологи рекомендуют жирный творог с натуральными фруктами. Протеиновый батончик можно заменить на тофу.

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