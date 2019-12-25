Норвегия составила первую в своей истории стратегию по ядерной безопасности

Ян Кристиан Вестре

Осло представила широкой общественности свою первую в норвежской истории национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности. Известно, что основной целью документа стала охрана здоровья и защита окружающей среды. Соответствующее заявление разместили чиновники из местного правительства на официальном сайте. Стратегия состоит из десяти конкретных задач в числе которых зафиксирована минимизация риска происшествий, связанных с радиацией и ядерной энергией, а также разработка и введение правил действия в отношении риска излучения от источников, не подконтрольных властям. Дополнительно Норвегия будет стремиться к прозрачности и открытости в этой сфере. Документ создан после проверки состояния ядерной безопасности в стране Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2019 году.

В рамках новой национальной стратегии Норвегия обязуется поддерживать высокий уровень защиты от радиоактивного излучения и ядерной безопасности для защиты здоровья людей и окружающей среды от негативных последствий излучения. публикация со словами Яна Кристиан Вестре

В пресс-релизе приводятся слова министра по вопросам здравоохранения Яна Кристиан Вестре. Эксперт отметил, что очень рад событию. Он отметил, что стратегия должна ккрепить готовность властей в сфере здравоохранения и обеспечения безопасности. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде добавил, что на фоне роста глобальной напряженности вопрос радиационной и ядерной безопасности приобретает особую важность.

Мужчина отправлен в СИЗО в Петербурге за тайное сотрудничество с Норвегией.

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