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Мужчина отправлен в СИЗО в Петербурге за тайное сотрудничество с Норвегией
Сегодня, 20:13
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Мужчина отправлен в СИЗО в Петербурге за тайное сотрудничество с Норвегией

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Обвиняемого задержали 24 июня, вину не признал.

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину, обвиняемого по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Срок меры – до 14 августа, передает телеканал "Санкт-Петербург" 26 июня. 

Фигурант, находясь в Сахалинской области, позвонил в генеральное консульство Норвегии в Северной столице и в посольство страны в Москве. В ходе разговора он заявил, что заинтересован в контакте с военным атташе для обсуждения вопроса помощи в модернизации военной техники, которую страны НАТО поставляют Украине. 

Обвиняемого задержали 24 июня, вину не признал. У суда просил меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. 

Ранее на Piter.TV: задержан третий фигурант по делу об осквернении символа воинской славы в Кировском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сизо, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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