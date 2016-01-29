Мужчина отправлен в СИЗО в Петербурге за тайное сотрудничество с Норвегией

Обвиняемого задержали 24 июня, вину не признал.

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину, обвиняемого по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Срок меры – до 14 августа, передает телеканал "Санкт-Петербург" 26 июня.

Фигурант, находясь в Сахалинской области, позвонил в генеральное консульство Норвегии в Северной столице и в посольство страны в Москве. В ходе разговора он заявил, что заинтересован в контакте с военным атташе для обсуждения вопроса помощи в модернизации военной техники, которую страны НАТО поставляют Украине.

Обвиняемого задержали 24 июня, вину не признал. У суда просил меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации.

Ранее на Piter.TV: задержан третий фигурант по делу об осквернении символа воинской славы в Кировском районе.

Фото: Piter.TV