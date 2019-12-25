Задержан третий фигурант по делу об осквернении символа воинской славы в Кировском районе

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге троим фигурантам предъявлено обвинение в осквернении символа воинской славы. В ГСУ СК РФ расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.

Напомним, 22 июня злоумышленники сорвали и уничтожили "Знамя Победы", которое было установлено на доме по улице Танкиста Хрустицкого. Один из них – 17-летний подросток, в его квартире нашли предметы, отражающие приверженность к нацистской идеологии. Сообщалось о возбуждении дела по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу