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Задержан третий фигурант по делу об осквернении символа воинской славы в Кировском районе
Сегодня, 8:12
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Задержан третий фигурант по делу об осквернении символа воинской славы в Кировском районе

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге троим фигурантам предъявлено обвинение в осквернении символа воинской славы. В ГСУ СК РФ расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. 

Напомним, 22 июня злоумышленники сорвали и уничтожили "Знамя Победы", которое было установлено на доме по улице Танкиста Хрустицкого. Один из них – 17-летний подросток, в его квартире нашли предметы, отражающие приверженность к нацистской идеологии. Сообщалось о возбуждении дела по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). 

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: суд арестовал москвичку за попытку совершить теракт в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: кировский район, осквернение символа воинской славы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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