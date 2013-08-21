За надругательство над флагом в Кировском районе задержан еще один юноша

Следователи также завели дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы).

За надругательство над "Знаменем Победы" в Кировском районе Петербурга задержан еще один молодой человек. Злоумышленники помещены в камеру.

Напомним, полицейским 22 июня поступила информация о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит флаг 150-го ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии. По подозрению в совершении преступления поймали 17-летнего юношу с Дачного проспекта. В его квартире нашли предметы, отражающие приверженность к нацистской идеологии. Сообщалось о возбуждении уголовного дела по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Помимо этого, по данным АН "Оперативное прикрытие", задержан 18-летний местный житель. Следователи также завели дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы).

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу