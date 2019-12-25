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Флаг со здания в Кировском районе сорвал подросток
Сегодня, 15:46
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Флаг со здания в Кировском районе сорвал подросток

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Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Полиция задержала подростка, который сорвал "Знамя Победы" в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Правоохранителям 22 июня поступила информация о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит флаг 150-го ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии. По подозрению в совершении преступления поймали 17-летнего юношу с Дачного проспекта. 

В квартире злоумышленника обнаружили предметы, отражающие приверженность к нацистской идеологии. Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). 

Ранее на Piter.TV: еще один флаг разорвали на юге Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: кировский район, реабилитация нацизма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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