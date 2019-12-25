Флаг со здания в Кировском районе сорвал подросток

Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Полиция задержала подростка, который сорвал "Знамя Победы" в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Правоохранителям 22 июня поступила информация о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит флаг 150-го ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии. По подозрению в совершении преступления поймали 17-летнего юношу с Дачного проспекта.

В квартире злоумышленника обнаружили предметы, отражающие приверженность к нацистской идеологии. Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее на Piter.TV: еще один флаг разорвали на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV