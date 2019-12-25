Еще один флаг разорвали на юге Петербурга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Днем 23 июня жительница Петербурга обратилась в экстренную службу 112, сообщив о повреждении флагштоков и отсутствии государственного символа на доме №30 по проспекту Ветеранов. Как стало известно "Оперативному прикрытию", прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили сломанный крепёж одного из флагштоков на боковой стороне здания, а также фрагмент праздничного полотнища, посвящённого юбилею Победы в Великой Отечественной войне, лежащий на газоне.

Следственными органами выясняется наличие камер видеонаблюдения вблизи места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Стоит отметить, что днём ранее похожий случай произошел рядом — возле дома №7 на улице Танкиста Хрустицкого был обнаружен порванный штормовой флаг "Знамя Победы" 150-й стрелковой дивизии, находившийся на земле.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV