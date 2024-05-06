  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Танкиста Хрустицкого сорвали "Знамя Победы"
Сегодня, 8:13
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Танкиста Хрустицкого сорвали "Знамя Победы"

0 0

На месте преступления видеонаблюдения нет, злоумышленников разыскивают.

В Невском районе Петербурга неизвестные сорвали "Знамя Победы". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", в полицию 22 июня обратился очевидец. Как рассказал мужчина, с торца дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого сняли штурмовой флаг 150-го ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии. Флаг лежал на земле. 

На месте преступления видеонаблюдения нет, злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы сообщили о том, что стример из Кудрово получил еще одну статью за надругательство над флагом РФ. Полиция продолжает расследование и пытается установить личность донатера, предложившего деньги за противоправное действие. 

Фото: Piter.TV 

Теги: знамя победы, улица танкиста хрустицкого
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии