На Соборной площади в Петербурге развернули самое большое Знамя Победы в мире

Сегодня в Петербурге состоялось торжественное открытие мероприятий экспедиции "Непокорённые".

В Северной столице 15 мая на Соборной площади развернули самое большое Знамя Победы в мире. Об этом рассказала пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Натальи Чечиной.

С 9 по 26 мая 2025 года в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит патриотическая экспедиция "Непокоренные". Проект реализуется в рамках Союзного государства при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи.

Сегодня в Петербурге состоялось торжественное открытие мероприятий экспедиции, к которой Северная столица присоединилась впервые. В церемонии приняли участие вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, участники специальной военной операции.

В рамках экспедиции "Непокоренные" активисты молодежных, общественных и патриотических организаций, лидеры общественного мнения, студенты вузов России и Республики Беларусь проедут по памятным местам и городам двух стран. "Непокорённые" уже посетили Брест, Минск и Псков.

В Петербурге в честь экспедиции был произведен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Цветы были возложены к памятному знаку "Альпинистам блокадного Ленинграда".

На Соборной площади почетные гости, участники экспедиции и более 1000 активистов общественных организаций развернули самое большое Знамя Победы в мире размером 65 на 35 метров.

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Фото: пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Натальи Чечиной