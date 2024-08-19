На Соборной площади Петропавловской крепости 12 июня состоится Фестиваль цветов

Гостей мероприятия ожидают Бал и Парад цветов, а также выставка арт-объектов.

Международный фестиваль цветов состоится 12 июня на Соборной площади Петропавловской крепости. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Гостей мероприятия ожидают Бал и Парад цветов, а также выставка арт-объектов. На цветочных платформах флористы отобразят главные события 2025 года: 80-летие Победы, 100-летие футбольного клуба "Зенит", 125 лет со дня спуска на воду крейсера "Аврора", 145 лет со дня испытания первого электрического трамвая, 160-летие Ленинградского зоопарка, 185 лет со дня рождения Петра Чайковского.

Фестиваль откроется в 12:00 парадом, который пройдет по Кронверкской набережной. В 17:00 на главной сцене начнется Бал цветов. В гала-концерте выступят симфонический оркестр и солисты Мариинского, Большого и Михайловского театров. Уже с 13 по 15 июня в 10:00-21:00 в Петропавловской крепости планируется выставка цветочных арт-объектов. Посетители смогут проголосовать за понравившуюся композицию в сообществе Visit Petersburg.

Ранее мы рассказывали о том, что в Парке 300-летия Петербурга состоится фестиваль "Виват, Российский Флот!".

Фото: Telegram / Пиотровский Online