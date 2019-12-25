В Парке 300-летия Петербурга состоится фестиваль "Виват, Российский Флот!"

В программе ожидаются выставка моделей судов, концерт, танцевальные выступления, театрализованные постановки и игра.

В Парке 300-летия Петербурга 7 и 8 июня пройдет исторический фестиваль "Виват, Российский Флот!". Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для обеспечения установки сцены, палаток, шатров и стендов фотовыставки.

Мероприятие посвящено становлению и развитию морского дела на территории региона – от древнейших времен до подвигов защитников Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В программе ожидаются выставка моделей судов, концерт, танцевальные выступления, театрализованные постановки и игра.

Ранее мы сообщили о том, что перед Днем города в Петербурге пройдет традиционный Фестиваль мороженого. Свыше 20 производителей из РФ, Казахстана и Белоруссии представят не менее 300 различных вкусов продукта.

Фото: "Доблесть веков"