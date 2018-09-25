Цветочный паровоз Победы и фестиваль оркестров: Петербург празднует День России

Зрители увидят шествие из 6 цветочных композиций, а также смогут послушать выступления оркестров из Петербурга, Перми и Беларуси на фестивале духовых оркестров, который проходит в Петербурге уже 26 раз.

В День России Соборная площадь Петропавловской крепости наполнится звуками военных песен и ароматом свежих цветов. На фестивале военно-духовых оркестров выступят более 300 музыкантов: оркестры из Перми, Минска и Петербурга. Зрители услышат мелодии советских композиторов Блантера, Мокроусова, Соловьева-Седого. А также арию Моцарта "Царица ночи" и куплеты тореадора из оперы "Кармен" Бизе.

Весь музыкальный материал подобран согласно тенденциям этого года, в первую очередь, это 80-летие Великой Победы, это юбилей П.И. Чайковского. А также тематика Дня России прослеживается через все выступления коллективов. Павел Гернец, подполковник, начальник военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа

В финале фестиваля сводный духовый оркестр исполнит попурри на музыку П. И. Чайковскго.

В нашем фестивале участвуют и несколько приглашенных артистов: эта два солиста Большого театра – Александр Миминошвили и Екатерина Ферзба. И эстрадный солист Родион Газманов. Также финальной песней, как лейтмотив всего фестиваля, будет песня "День Победы", которые споют солисты, и мы надеемся, публика вместе с нами. Валерий Ткаченко, режиссер Фестиваля духовых оркестров

А на фестивале цветов зрители увидят красочное шествие из шести цветочных композиций. Они посвящены 80-летию Победы, 100-летию клуба "Зенит" и символам Петербурга: зоопарку, щелкунчику и ретро-трамваю. Композиции создавали флористы со всей России: из Новосибирска, Казани, Самары, Челябинска, Ставрополя и Петербурга.

Сам по себе трамвайчик красного цвета, это ретро-трамвай, символ Петербурга. И так как он красного цвета, то хотелось этот цвет использовать в том числе в платформе – здесь преобладает большое количество красных оттенков, здесь и пионы, и гортензии, светлые и темные тона. Для того, чтобы он совсем не ушел в красную историю, мы сделали микст теплых контрастных цветов: желтые, оранжевые оттенки, немного белого. Получилась сочная, яркая картинка. Татьяна Черникова, флорист из Новосибирска, участница Фестиваля цветов

К фестивалю участники готовились несколько месяцев: придумывали идеи, рисовали эскизы, выбирали цветы. Помимо хризантем, лилий и пионов мастера использовали и экзотические растения: банксии, стрелиции, финиковые пальмы и инжир.

Примерно 50 тысяч стеблей на фестивале использовано. В этом году у нас много цветов из Краснодарского края, они очень стойкие. Лизиантус очень хороший, шикарный косинус, из которого как раз создан дым на паровозе. Александр Бермяков, член Совета национальной гильдии флористов России, участник фестиваля

Также на Соборной площади пройдет конкурс флористов: их будут оценивать профессиональное жюри и зрители. Мастера будут соревноваться в 5 номинациях: лучший цветочный костюм, лучший головной убор, лучший зонт и лучший букет.

Видео, фото: Piter.TV