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В Петербурге возбудили уголовное дело за порчу полотна Знамени Победы
Сегодня, 15:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбудили уголовное дело за порчу полотна Знамени Победы

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4 мая неизвестный на проспекте Королева испортил чёрной краской полотно Знамени Победы.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России).

По версии следствия, 4 мая неизвестный на проспекте Королева испортил чёрной краской полотно Знамени Победы, являющегося  символом  воинской славы России.

Подозреваемый разыскивается правоохранителями.

Ранее два подростка из Петербурга получили реальные сроки за теракт на железной дороге.

Фото: Piter.tv

Теги: знамя победы, проспект королева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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