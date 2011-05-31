  1. Главная
При пожаре в "однушке" на Королева пострадала женщина
Сегодня, 8:13
При пожаре в "однушке" на Королева пострадала женщина

Тушили огонь 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Приморском районе ночью 3 декабря произошел пожар с пострадавшей. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на проспекте Королева, 48к1, поступило спасателям в 01:38. В комнате площадью 16 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 2 "квадратах". 

Огонь ликвидировали в 02:27. В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: во время квартирного пожара на Блохина погибли двое. Возгорание вспыхнуло в двухкомнатной квартире. 

Фото: Piter.TV

