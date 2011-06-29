  1. Главная
Во время квартирного пожара на Блохина погибли двое
Сегодня, 14:49
139
В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка.

В Петроградском районе днем 2 декабря произошел смертельный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на улице Блохина, 29, поступила спасателям в 13:51. 

В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка. Потушили огонь в 14:25. На месте происшествия обнаружили двоих погибших. 

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в "однушке" на Народной загорелась стиральная машина. Пожар был потушен до приезда сотрудников МЧС. 

Фото: Piter.TV 

