Во время квартирного пожара на Блохина погибли двое

В Петроградском районе днем 2 декабря произошел смертельный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на улице Блохина, 29, поступила спасателям в 13:51.

В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка. Потушили огонь в 14:25. На месте происшествия обнаружили двоих погибших.

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившего устанавливаются.

Фото: Piter.TV