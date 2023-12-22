Два подростка из Петербурга получили реальные сроки за теракт на железной дороге

Отбывать наказание осужденные будут в воспитательной колонии.

В Петербурге несовершеннолетние получили реальные сроки по уголовному делу о теракте на железной дороге. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Несовершеннолетние петербуржцы признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что в сентябре 2023 года несовершеннолетние, действуя против интересов РФ и проводимой СВО, вступили в преступный сговор со сторонником ВСУ для совершения теракта на Октябрьской железной дороге. Выполняя указания организатора преступления, они подготовили бутылку с зажигательной смесью и совершили поджог. Роман Терентьев, Санкт-Петербургский транспортный прокурор

Суд приговорил одного несовершеннолетнего к 4 годам лишения свободы, второго – к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в воспитательной колонии.

Ранее жителю Мурино ограничили свободу за то, что он сбросил мужчину на железнодорожный путь.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура