Два подростка из Петербурга получили реальные сроки за теракт на железной дороге

В Петербурге несовершеннолетние получили реальные сроки по уголовному делу о теракте на железной дороге. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Несовершеннолетние петербуржцы признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Суд установил, что в сентябре 2023 года несовершеннолетние, действуя против интересов РФ и проводимой СВО, вступили в преступный сговор со сторонником ВСУ для совершения теракта на Октябрьской железной дороге. Выполняя указания организатора преступления, они подготовили бутылку с зажигательной смесью и совершили поджог.
Роман Терентьев, Санкт-Петербургский транспортный прокурор
Суд приговорил одного несовершеннолетнего к 4 годам лишения свободы, второго – к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в воспитательной колонии.
Ранее жителю Мурино ограничили свободу за то, что он сбросил мужчину на железнодорожный путь.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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