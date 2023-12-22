Жителю Мурино ограничили свободу за то, что он сбросил мужчину на железнодорожный путь

В Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, который сбросил оппонента на железнодорожный путь на Московского вокзале. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Мурино. Суд установил, что 18 августа 2023 года обвиняемый, находясь на платформе Московского вокзала, в ходе конфликта сбросил мужчину на железнодорожный путь. В результате потерпевший получил травму правой ноги.
Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.
На выходных две семиклассницы на электросамокате въехали в припаркованный автомобиль на Софийской улице.
Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура
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