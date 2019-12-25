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На Московском вокзале задержали 64-летнюю женщину, укравшую 110 тыс. рублей из банкомата
Сегодня, 10:05
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На Московском вокзале задержали 64-летнюю женщину, укравшую 110 тыс. рублей из банкомата

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В настоящее время в отношении пенсионерки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Петербурге в дежурную часть транспортной полиции с заявлением обратилась 39 –летняя уроженка одной из стран Восточной Азии. Она сообщила, что на Московском вокзале у нее пропала крупная сумма денег, которую она внесла в банкомат. Ущерб составил 110 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудниками транспортной полиции установлена подозреваемая в совершении тайного хищения чужого имущества. Ею оказалась 64-летняя петербурженка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлено, что потерпевшая осуществила попытку внесения денежных средств на свой счёт через банкомат. Однако не дождавшись процедуры зачисления, она направилась к поезду сообщением "Санкт-Петербург – Москва". После завершения операции деньги не были зачислены на счёт, а остались в купюроприёмнике. 

В это время к банкомату подошла женщина, которая заметила чужие денежные средства. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, присвоила их себе и покинула территорию вокзала.  Злоумышленницу выявили в санатории, расположенном в Ленинградской области, где она успела потратить часть похищенных средств – порядка 70 тыс. рублей. 

Следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("кража"). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала находящегося в федеральном розыске из уроженца Пермского края на Московском вокзале.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

Теги: московский вокзал, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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