В коммуналке на Танкиста Хрустицкого мужчина избил до смерти свою гостью

Смерть женщины наступила в результате травмы груди и живота.

В Кировском районе Петербурга задержан житель Хабаровского края, избивший до смерти свою гостью в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 марта поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире дома 116 по улице Танкиста Хрустицкого обнаружен труп женщины. Было установлено, что погибшая – 44-летняя петербурженка. Её смерть наступила в результате травмы груди и живота.

У дома 116 по улице Танкиста Хрустицкого в состоянии алкогольного опьянения вечером 11 марта был задержан подозреваемый в этом преступлении, ранее судимый 60-летний житель Хабаровского края. Мужчина изобличен в том, что, находясь в снимаемой им комнате, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил до смерти находившуюся у него гостью.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее смерть).

Фото: Piter.tv