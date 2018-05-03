Жительница Приозерска попыталась поймать падающего знакомого и случайно вонзила в него нож

Женщину, которая ранее не была судима, приговорили к исправительным работам.

В Приозерске 45-летняя местная жительница признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Она попыталась поймать своего знакомого и уберечь от падения, но случайно вонзила ему нож в грудь и живот. Об этом сообщила пресс-служба Приозерского городского суда.

Как удалось установить, инцидент произошёл ночью на 3 июля прошлого года. Мужчина и женщина распивали алкоголь в доме по улице Ларионова. Между ними неожиданно вспыхнул конфликт, в ходе которого знакомый обвиняемой начал падать. В попытке подхватить его, женщина забыла о ноже в руке и выставила их вперёд. Такая неосторожность привела к роковым обстоятельствам, мужчину пришлось госпитализировать с колото-резаным ранением. Несмотря на попытки медиков привести пострадавшего в норму, он умер 11 июля 2021 года.

Правосудие учло, что обвиняемая раскаялась и в прошлом не имеет судимостей. Кроме того, она воспитывает ребенка. Женщина будет проходить исправительные работы сроком в 12 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее мы сообщили о том, что в квартирном пожаре на Большой Пушкарской пострадала женщина.

Фото: Pexels