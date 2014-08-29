Убивший соседа по коммунальной квартире петербуржец получил 11 лет колонии

Мужчине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 17 июля.

Доказательства, собранные следственным отделом по Адмиралтейскому району, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года в коммунальной квартире в доме по улице Ефимова между осужденным и его соседом на почве совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В ходе перепалки злоумышленник нанес своему знакомому множественные удары кулаками и металлической трубой по голове, шее и ноге. От повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца, отбывающего наказание, заподозрили в убийстве, совершенном 22 года назад.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу