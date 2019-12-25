Петербуржца, отбывающего наказание, заподозрили в убийстве, совершенном 22 года назад

В ходе распития спиртных напитков с ранее незнакомой ему женщиной после отказа в близости нанес ей множественные удары руками и деревянной палкой.

В Петербурге нашли подозреваемого в убийстве, совершенном 22 года назад. В настоящее время он находится в местах лишения свободы, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Ломоносове, на расстоянии 200 метров от дома 17 по Богумиловской улице 2 июля 2002 года был обнаружен труп женщины со следами тяжких телесных повреждений и удушения. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), однако задержать подозреваемого по горячим следам не удалось.

В июле 2024 года была установлена причастность к этому преступлению 57- летнего местного жителя, в настоящее время отбывающего наказание за совершение иного преступления.

Он подозревается в том, что в ночь с 30 июня на 1 июля в ходе распития спиртных напитков с ранее незнакомой ему женщиной после отказа в близости нанес ей множественные удары руками и деревянной палкой. Мужчина повредил незнакомке внутренние органы, после чего задушил её находившимся на ней шейным платком и с места происшествия скрылся.

Ранее подозреваемый был семь раз судим, в том числе – за нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее тела мужчины и женщины с с простреленными головами нашли в квартире в Павловске.

Фото: Piter.tv