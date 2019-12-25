Тела мужчины и женщины с с простреленными головами нашли в квартире в Павловске

Останки направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В запертой квартире в Павловске обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы. Об этом стало известно Piter.TV.

В понедельник, 15 июля, в правоохранительные органы обратился житель Пушкинского района, который не мог выйти на контакт со своим братом в течение трех недель. Вместе с сотрудником полиции он прибыл в квартиру дома на улице Пионерской в Павловске, где его ждала страшная находка - тела 47-летнего мужчины и 33-летней сожительницы. Оба имели огнестрельные ранения в голову. Останки направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В ходе осмотра квартиры был найден переделанный из охолощенного пистолет, несколько магазинов, патроны и две гильзы. Погибшие не были зарегистрированы в качестве владельцев оружия.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Запорожской улице нашли мумифицированный труп.

Фото: Piter.TV