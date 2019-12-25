В квартире на Запорожской улице нашли мумифицированный труп

Согласно медицинскому заключению, давность смерти составляет около года.

В Невском районе Петербурга в квартире нашли мумию. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 15 июля обратилась жительница дома 23/2 по Запорожской улице. Женщина сообщила, что на лестничной клетке чувствуется сильный трупный запах.

После вскрытия дверей одной из квартир в комнате без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен мумифицированный труп неизвестного мужчины. Согласно медицинскому заключению, давность смерти составляет около года.

Возраст погибшего не установлен. Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины на чердаке дома на Полтавской улице.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)