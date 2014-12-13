Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины на чердаке дома на Полтавской улице

Тело погибшей обнаружили на чердаке жилого дома.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины на чердаке дома № 5/29 на Полтавской улице. Известно, что 12 июля местные жители нашли в жилом доме труп погибшей 43-летней петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

О страшной находке сообщил знакомый погибшей. На теле женщины были обнаружены следы асфиксии. Труп направили в морг для установления причины смерти.

В пятницу вечером оперативники в доме по месту происшествия по подозрению в причастности к данному преступлению задержали 47-летнего мужчину из Архангельской области. Известно, что у него есть судимость.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Фото: Piter.tv