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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины на чердаке дома на Полтавской улице
Сегодня, 12:00
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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины на чердаке дома на Полтавской улице

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Тело погибшей обнаружили на чердаке жилого дома.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины на чердаке дома № 5/29 на Полтавской улице. Известно, что 12 июля местные жители нашли в жилом доме труп погибшей 43-летней петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

О страшной находке сообщил знакомый погибшей. На теле женщины были обнаружены следы асфиксии. Труп направили в морг для установления причины смерти.

В пятницу вечером  оперативники в доме по месту происшествия по подозрению в причастности к данному преступлению  задержали 47-летнего мужчину из Архангельской области. Известно, что у него есть судимость.  

Подозреваемый был доставлен  в отдел полиции. Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее мы писали, что из-за нападения медведя в Парголово погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, задушили женщину, полиция, полтавская улица, труп на чердаке
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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