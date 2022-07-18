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Из-за нападения медведя в Песочном погибла женщина
Сегодня, 22:08
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Из-за нападения медведя в Песочном погибла женщина

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Отмечается, что животные находились у погибшей законно.

В Выборгском районе Петербурга 11 июля медведь задрал насмерть свою хозяйку и сбежал. Об этом пишет 78.ru.

В СНТ "Гипроникель" в Песочном женщина содержала двух медведей на участке. Сегодня один из них напал на нее, убил и сбежал. Отмечается, что животные находились у погибшей законно.

На место происшествия прибыли полицейские, обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге собака укусила 21-летнего доставщика еды за гениталии. Медики оценили укушенную рану, оказали необходимую помощь и отпустили домой. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: медведь напал, поселок песочный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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