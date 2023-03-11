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В Петербурге собака укусила доставщика за гениталии
Сегодня, 15:56
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В Петербурге собака укусила доставщика за гениталии

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Курьер принес еды, но очевидно вошел не в ту дверь.

В Мариинскую больницу обратился за помощью 21-летний доставщик еды. Его укусила собака, когда он доставлял заказ. 

Врачам молодой человек пояснил, что работает курьером. Свой заказ он доставлял в дом на Вязовской улице. На входе его, впрочем, встретили не радушные хозяева, а собака. В качестве приветствия та решила укусить его за гениталии.

Медики оценили укушенную рану, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, сообщает 78.ru. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожилой мужчина поджег машину ради парковки на проспекте Косыгина.

Фото: freepik

Теги: доставщик еды, нападение на курьера, напала собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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