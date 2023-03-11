В Петербурге собака укусила доставщика за гениталии

В Мариинскую больницу обратился за помощью 21-летний доставщик еды. Его укусила собака, когда он доставлял заказ.
Врачам молодой человек пояснил, что работает курьером. Свой заказ он доставлял в дом на Вязовской улице. На входе его, впрочем, встретили не радушные хозяева, а собака. В качестве приветствия та решила укусить его за гениталии.
Медики оценили укушенную рану, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, сообщает 78.ru. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что пожилой мужчина поджег машину ради парковки на проспекте Косыгина.
Фото: freepik
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