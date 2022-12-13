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В Невском районе молодые люди отняли у курьера пакеты с продуктами

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Голодные юноши приехали в Петербург из других регионов.

В Невском районе молодые люди отобрали пакет с продуктами у доставщика еды. Инцидент произошел на проспекте Пятилеток, 12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленники подбежали к курьеру,  распылили ему в лицо газ из баллончика,  после чего выхватили из рук пакеты с заказами и скрылись.

Ущерб составил более 2,7 тыс. рублей. Пострадавший обратился в полицию. Оперативники завели уголовное дело за грабеж. Позже  уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Хулиганов поймали накануне, 10 марта, на Складской улице. Подозреваемыми стали  19-летний неработающий житель Тюменской области и 20-летний неработающий житель Пензенской области.

Ранее на Piter.tv: лжеминер пригрозил взорвать магазин техники на проспекте Науки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение на курьера, отняли продукты, полиция, проспект пятилеток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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