Инцидент произошел на детской площадке.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге. Об этом 4 августа рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 31 июля на детской площадке бездомная собака укусила 9-летнего мальчика. Следственные органы ГСУ СК РФ по городу проводят процессуальную проверку.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы сообщали о том, что домашняя собака в Невском районе Петербурга напала на девочку-подростка. Пострадавшую с укусом на лице передали медикам полицейские.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)