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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге
Сегодня, 12:23
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге

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Инцидент произошел на детской площадке.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге. Об этом 4 августа рассказали в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что 31 июля на детской площадке бездомная собака укусила 9-летнего мальчика. Следственные органы ГСУ СК РФ по городу проводят процессуальную проверку. 

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы сообщали о том, что домашняя собака в Невском районе Петербурга напала на девочку-подростка. Пострадавшую с укусом на лице передали медикам полицейские. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: александр бастрыкин, напала собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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