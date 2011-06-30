Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге. Об этом 4 августа рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что 31 июля на детской площадке бездомная собака укусила 9-летнего мальчика. Следственные органы ГСУ СК РФ по городу проводят процессуальную проверку.
Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад.
Пресс-служба СК РФ
Ранее мы сообщали о том, что домашняя собака в Невском районе Петербурга напала на девочку-подростка. Пострадавшую с укусом на лице передали медикам полицейские.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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