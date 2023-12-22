В Ленобласти безнадзорная собака набросилась на женщину

В момент агрессии животного мимо пострадавшей проезжал автомобиль, водительница которого спасла ее, усадив в салон.

Вечером 20 марта в Апраксине Кировского района Ленобласти безнадзорная собака набросилась на женщину. Об этом рассказали в tg-канале "Топ новости Петербурга".

В момент агрессии животного мимо пострадавшей проезжал автомобиль, водительница которого спасла ее, усадив в салон. Собака бросалась до последнего.

Женщину довезли до местной железнодорожной станции, где она села в пригородный поезд и самостоятельно добралась до медицинского учреждения. Пострадавшей обработали рану на плече и наложили швы. Жители Апраксина ищут хозяина собаки.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти собака искусала лицо 12-летнего мальчика.

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга