Бездомная собака напала на 6-летнюю девочку в Магадане

По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку по статье "халатность".

В Магадане девочка попала в больницу поле нападения бездомной собаки.

Следственные органы СКР по Магаданской области сообщают, что проводят проверку по факту нападения бродячей собаки на ребенка. По данным следствия, в дневное время 19 марта 2020 года на придомовой территории на 6-летнюю девочку напала собака. Родители палками еле отогнали агрессивное животное от ребенка. Девочку в срочном порядке госпитализировали в больницу. У нее сильно искусаны ноги и укус уха. Кроме лечения ран, малышке проводится комплекс мер против заражения бешенством.

Местные жители сообщают, что в этом районе бродят стаи бесхозных собак, а местные власти игнорируют сигналы жителей. Сейчас следователи проводят комплекс мер на установление всех обстоятельств происшествия.

В настоящее время следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебная экспертиза, проведены опросы ее законных представителей, устанавливаются очевидцы происшествия. СУ СК РФ по Магаданской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение

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