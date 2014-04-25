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Около поселка Мга в ДТП пострадал ребенок
Сегодня, 11:00
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Около поселка Мга в ДТП пострадал ребенок

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Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

В Кировском районе Ленобласти накануне, 25 августа, произошло ДТП. На 137 километре автодороги А-120 "СПб-ЮПК"  столкнулись две отечественные легковушки. В результате случившегося пострадал семилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Инцидент произошел, когда 39-летний водитель за рулем "Лады",  двигаясь от поселка Мга в сторону Кировска, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Лада" под управлением 85-летнего водителя.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что смертельное ДТП случилось в Волосовском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, поселок мга, пострадал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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