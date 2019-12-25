В Магадане отчим 9 лет насиловал падчерицу, а мать встала на сторону мужчины

Мужчина развращал и насиловал несовершеннолетнюю падчерицу с 2010 года по сентябрь 2019.

В Магадане завершено расследование уголовное дело по факту многолетнего сексуального насилия над несовершеннолетней девочкой.

Следственные органы СКР по Магаданской области сообщают, что ими завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Магадана по статьям "изнасилование несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

По версии следствия, мужчина с 2010 года по сентябрь 2019 года регулярно развращал несовершеннолетнюю дочь жены, а также совершил изнасилование. В ходе расследования дела выяснилось, что мать девочки склоняла дочь к изменению показаний в пользу мужчины. Следствие, узнав об этом, убрали мать из законных представителей ребенка.

В целях обеспечения надлежащей защиты интересов ребенка, следователем принято решение об отводе ее матери от участия в деле в качестве представителя несовершеннолетней и о допуске к участию в деле в качестве законных представителей потерпевшей одного из ее родственников, а также сотрудника отдела опеки и попечительства. СУ СК РФ по Магаданской области

Сейчас дело с утвердительным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Девочке оказана психологическая помощь и проведена медико-социальная реабилитация специалистами областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

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