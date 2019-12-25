В Йошкар-Оле нашли похищенную из перинатального центра новорожденную девочку

Ребенка украли из палаты, когда мать на несколько минут вышла из палаты, оставив малышку одну.

В Йошкар-Оле нашли новорожденную девочку, которую украли из палаты роддома.

В понедельник, 23 марта, в районе обеда из палаты перинатального центра похитили новорожденную девочку, сообщают региональные следственные органы. Мать младенца ненадолго вышла из палаты, а вернувшись, не обнаружила дочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям "похищение несовершеннолетнего" и "халатность".

Ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лизы Алерт". Вечером появилась информация, что девочку нашли живой. Подробностей не сообщается.

Фото: pixabay.com