Президент особо подчеркнул важность реализации всего запланированного корпорацией, несмотря на объективные сложности.

Владимир Путин активно поддерживает развитие энергетической отрасли, понимая, что для модернизации производств и внедрения новых технологий требуется большое количество энергии, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

На рабочей встрече с гендиректором "РусГидро" Виктором Хмариным, президент особо подчеркнул важность реализации всего запланированного корпорацией, несмотря на объективные сложности. Сегодня Россия устанавливает новые рекорды по потреблению энергии, что свидетельствует о развитии страны и ставит перед энергетиками новые задачи, подчеркнули авторы поста. Хмарин подробно рассказал главе государства о ходе строительства новых электростанций в Дальневосточном федеральном округе. Именно с Дальним Востоком связано 80% инвестиционной программы "РусГидро" на два ближайших года.

Здесь необходимо решить проблему дефицита энергии в 1,5 гигаватта. Для этого уже строятся шесть электростанций, выработанная энергия пойдет как промышленным потребителям, так и организациям социальной сферы. Показательно, что президент делает ставку именно на возобновляемые источники энергии, что закладывает прочную базу для дальнейшего развития России на десятилетия вперед. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали интервью Такера Карлсона с президентом Ирана.

Фото: официальный сайт президента России