Ребенок спрыгнул с третьего этажа дома на Корнея Чуковского, чтобы спастись от огня

Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

В 16:57 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о пожаре, который был замечен в доме №3/5 по улице Корнея Чуковского, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

Огонь охватил площадь балкона в однокомнатной квартире. Возгорание распространилось на 4 кв. метра. Не его ликвидацию от МЧС выехали 18 спасателей на 4 машинах.

К 17:27 пожар был устранен. Спасатели сообщают о пострадавшем ребенке.

В сети появилось видео, на котором группа мужчин ловит пострадавшего, прыгающего из окна 3-го этажа.

Ранее мы сообщали, что напавший на судебного пристава в Биржевом переулке отправлен в СИЗО.

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