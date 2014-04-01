Петербуржцы, спасшие мальчика на Корнея Чуковского, будут представлены к наградам МЧС России "За спасение на пожаре"

Накануне, 31 марта, в доме 3, корпус 5, по улице Корнея Чуковского (ЖК "Новая Охта") произошло возгорание на балконе однокомнатной квартиры.

Администрация Красногвардейского района Петербурга выразила благодарность мужчинам, проявившим неравнодушие и спасшим ребенка, который пострадал в результате пожара на улице Корней Чуковского. Мужчины будут представлены к ведомственным наградам МЧС России "За спасение на пожаре". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Андрей Хорт.

Накануне, 31 марта, в доме 3, корпус 5, по улице Корнея Чуковского (ЖК "Новая Охта") произошло возгорание на балконе однокомнатной квартиры. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар. До приезда спасателей мужчинами был спасен ребенок, находившийся один в квартире на 3 этаже. Мальчик госпитализирован и находится под наблюдением медиков. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее депутат ЗакСа Андрей Рябоконь заявил о необходимости наградить героев, спасших ребенка из пожара в Красногвардейском районе.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП