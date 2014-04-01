Депутат предложил наградить мужчин, спасших ребенка при пожаре на Корнея Чуковского

Возгорание в "однушке" произошло на балконе на площади 4 "квадрата" 31 марта.

В Петербурге депутат Законодательного Собрания города Андрей Рябоконь предложил наградить неравнодушных мужчин, которые спасли мальчика из горящей квартиры на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе.

Возгорание в "однушке" произошло на балконе на площади 4 "квадрата" 31 марта. Ребенок спрыгнул из окна третьего этажа и пострадал, его снизу ловили трое местных жителей.

Прошу откликнуться участников спасения ребенка, а также очевидцев, обладающих информацией о наших спасателях. Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга

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