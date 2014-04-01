Депутат предложил наградить мужчин, спасших ребенка при пожаре на Корнея Чуковского

В Петербурге депутат Законодательного Собрания города Андрей Рябоконь предложил наградить неравнодушных мужчин, которые спасли мальчика из горящей квартиры на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе.
Возгорание в "однушке" произошло на балконе на площади 4 "квадрата" 31 марта. Ребенок спрыгнул из окна третьего этажа и пострадал, его снизу ловили трое местных жителей.
Прошу откликнуться участников спасения ребенка, а также очевидцев, обладающих информацией о наших спасателях.
Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга
Ранее на Piter.TV: пожар в частном доме в Тихвине охватил 72 "квадрата".
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все