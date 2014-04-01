Пожар в частном доме в Тихвине охватил 72 кв. м

В результате инцидента никто не пострадал.

Вечером в понедельник, 31 марта, в городе Тихвин в Ленобласти произошел пожар в частном доме, расположенном на улице Советская, дом 99. Пожар охватил площадь в 72 квадратных метра, информирует ГУ МЧС РФ по региону.

На тушение огня прибыла дежурная смена 61-й пожарно-спасательной части региона. Огонь был ликвидирован спасателями примерно через 30 минут после начала операции.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения пожара пока выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что два человека погибли в пожаре под Петербургом.

Фото: Piter.TV