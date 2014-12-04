Два человека погибли в пожаре под Петербургом

Сгорел дом площадью 64 "квадрата".

В ночь на субботу в посёлке Поляны Ленинградской области произошёл пожар, унёсший жизни двух человек. Сообщение о возгорании частного дома площадью 64 кв. м поступило в МЧС по Санкт-Петербургу в 1:07.

Как отметили в ведомстве, к месту выехали расчёты 109-й и 151-й пожарных частей. Огонь ликвидировали к 2:39. При разборе завалов обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются. Причины трагедии будут озвучены позже.

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Фото: Piter.TV