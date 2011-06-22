Река Мурзинка в Петербурге окрасилась в красный цвет

Местные жители сообщают, что это не первый случай загрязнения.

Водоем в Невском районе города приобрел неестественный алый оттенок из-за попадания в него загрязненных сточных вод. Инцидент зафиксировали инспекторы Северо-Западного управления Росприроднадзора.

По данным ведомства, источник загрязнения оперативно перекрыли, однако последствия антропогенного воздействия остались хорошо заметны. На опубликованных кадрах видно, как вода в реке имеет ярко-выраженный красный цвет.

В Росприроднадзоре начали проверку по факту загрязнения. Специалисты берут пробы воды для лабораторного анализа, который позволит установить точный состав опасных веществ и степень их воздействия на экосистему.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти выявили загрязнение сельхозземель.

Видео: Северо-Западное управление Росприроднадзора