В Ленобласти выявили загрязнение сельхозземель: суд обязал собственника выплатить штраф 124 млн рублей

Также собственник участка обязан провести рекультивацию земли.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку сельскохозяйственного участка, в ходе которой обнаружено нарушение природоохранного законодательства. На земле сельхозназначения размещались отходы производства и потребления, что привело к значительному загрязнению почвы.

Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ: бензапирена – в 31,3 раза, фтора – в 1,7 раза, меди – в 1,8 раза, а свинца – в 1,5 раза.

По итогам проверки Россельхознадзор привлёк владельца участка, юридическое лицо, к административной ответственности и выдал предписание об устранении нарушений. В дальнейшем Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск о возмещении ущерба в суд.

В сентябре 2024 года Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал собственника участка виновным в загрязнении почв и постановил взыскать с компании 124,1 млн рублей, а также обязал провести рекультивацию земли.

Фото: unsplash (Markus Winkler)