Награждены мужчины, спасшие ребенка из горевшей квартиры на Корнея Чуковского

До прибытия спасателей мужчины помогли мальчику выбраться из жилища.

В Петербурге в Мариинском дворце наградили мужчин, которые спасли ребенка из горевшей квартиры в Красногвардейском районе. Героям вручили благодарности и памятные подарки, сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Пожар произошел 31 марта в доме по улице Корнея Чуковского, горел балкон в "однушке". До прибытия спасателей мужчины помогли мальчику выбраться из жилища.

Благодарю за неравнодушие и оказанную ребенку поддержку при пожаре. Очень важно не пройти мимо того, кто оказался в беде. Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что пожар охватил верхний этаж дома на улице Кораблестроителей.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей

Скриншот: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП