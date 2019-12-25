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Награждены мужчины, спасшие ребенка из горевшей квартиры на Корнея Чуковского
Сегодня, 10:49
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Награждены мужчины, спасшие ребенка из горевшей квартиры на Корнея Чуковского

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До прибытия спасателей мужчины помогли мальчику выбраться из жилища.

В Петербурге в Мариинском дворце наградили мужчин, которые спасли ребенка из горевшей квартиры в Красногвардейском районе. Героям вручили благодарности и памятные подарки, сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь. 

Пожар произошел 31 марта в доме по улице Корнея Чуковского, горел балкон в "однушке". До прибытия спасателей мужчины помогли мальчику выбраться из жилища. 

Благодарю за неравнодушие и оказанную ребенку поддержку при пожаре. Очень важно не пройти мимо того, кто оказался в беде. 

Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что пожар охватил верхний этаж дома на улице Кораблестроителей. 

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей

Скриншот: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП 

Теги: награждение, улица корнея чуковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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