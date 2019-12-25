Награждены мужчины, спасшие ребенка из горевшей квартиры на Корнея Чуковского

В Петербурге в Мариинском дворце наградили мужчин, которые спасли ребенка из горевшей квартиры в Красногвардейском районе. Героям вручили благодарности и памятные подарки, сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.
Пожар произошел 31 марта в доме по улице Корнея Чуковского, горел балкон в "однушке". До прибытия спасателей мужчины помогли мальчику выбраться из жилища.
Благодарю за неравнодушие и оказанную ребенку поддержку при пожаре. Очень важно не пройти мимо того, кто оказался в беде.
Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что пожар охватил верхний этаж дома на улице Кораблестроителей.
Фото: Telegram / Рябоконь Андрей
Скриншот: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все