Напавший на судебного пристава в Биржевом переулке отправлен в СИЗО

Обвиняемый вместе с подельником начал выталкивать представителя власти в ответ на законные требования последнего.

Суд Октябрьского района Северной столицы избрал меру пресечения Элиху Асхабову, который напал на старшего инспектора-судебного пристава в доме по Биржевому переулку, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установили в следствии, инцидент имел место 28 марта. Асхабов и Закриев, а также иные неустановленные лица, находясь у дома 1/10, начали выражать несогласие и пренебрежительное отношение к представителю власти. В ответ на требования судебного пристава фигуранты дела применили к тому насилие, не опасное для жизни и здоровья. Преступная роль Асхабова заключалась в том, что он отталкивал судебного-пристава, давя ему в область шеи.

30.03.2025 Асхабов был задержан, ему было предъявлено обвинение. Вину не признал. Срок меры – 28.05.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что суд огласил приговор петербуржцу, который выращивал 24 куста конопли "для себя".

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга