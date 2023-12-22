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В Ленобласти собака искусала лицо 12-летнего мальчика
Сегодня, 13:46
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В Ленобласти собака искусала лицо 12-летнего мальчика

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Всю ночь специалисты челюстно-лицевой хирургии, микрохирурги и психологи оказывали ребёнку помощь. 

На выходных клиника Педиатрического университета приняла экстренных пациентов с травмами. Так, поздним вечером 25 февраля в клинику поступил подросток с укушенными ранами лица. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

В клинику Педиатрического университета поздно вечером из Орехово Приозерского района Ленобласти доставили 12-летнего мальчика с диагнозом "множественные укушенные раны лица".

Со слов родителей пациента, во дворе дома ребёнка искусал домашний пес –  английский бульдог. Мальчика госпитализировали в отделение микрохирургии. Всю ночь специалисты челюстно-лицевой хирургии, микрохирурги и психологи оказывали ребёнку помощь. 

Ранее алабай загрыз свою 66-летнюю хозяйку в поселке Назия.

Фото: pxhere

Теги: педиатрический университет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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