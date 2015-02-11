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Пенсионер поджег машину ради парковки на проспекте Косыгина
Сегодня, 14:58
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Пенсионер поджег машину ради парковки на проспекте Косыгина

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Пожилой мужчина свою расправу решил совершить в ночи.

Задержан подозреваемый в поджоге на проспекте Косыгина. В ночь на 24 июня во дворе дома 30/1 там сгорел автомобиль "Газель", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Все произошло в 2:54. Наряд полиции приехал около трёх часов ночи. На тот момент было установлено, что при неясных обстоятельствах произошло возгорание припаркованного автомобиля, который выгорел полностью. Ущерб оценен в 100 тысяч рублей. Позже было возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, подозреваемым стал  68-летний житель соседнего дома. Предварительная причина: грузовая машина постоянно занимала парковочное место.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан подозреваемый в поджоге офиса и склада строительной компании в посёлке Лебяжье.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобильный поджог, поджег машину, полиция санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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