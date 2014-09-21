Девушка с горелкой и баллоном спалила иномарки в Кудрово

Подозреваемую задержали по горячим следам.

Ночью 6 марта во дворе дома на Европейском проспекте в Кудрово неизвестная подожгла припаркованный Citroen. Огонь полностью уничтожил автомобиль и перекинулся на две соседние машины. По горячим следам полиция задержала 25-летнюю местную жительницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о возгорании поступил около полуночи. Очевидцы рассказали, что кто-то умышленно поджёг иномарку. Прибывшие на место сотрудники установили, что в результате поджога Citroen сгорел полностью, а пламя повредило два соседних автомобиля.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Размер материального ущерба сейчас устанавливается.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую неподалёку от места преступления — на Столичной улице. Ей оказалась 25-летняя жительница Кудрово. С места происшествия изъяты следы горюче-смазочных материалов и газовая горелка с баллоном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Мотивы её поступка выясняются.

Фото: Piter.TV