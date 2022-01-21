Выяснилось, что у мужчины были судимости за кражи, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.

Полиция задержала жителя Кузбасса, совершившего из мести поджог дома бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Ленинградской. По данным ведомства, 39-летний мужчина устроил поджог дома, в котором живет 42-летняя женщина. В момент пожара она находилась по другому адресу. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам установили личность и местонахождение подозреваемого. Выяснилось, что у мужчины были судимости за кражи, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.

По имеющейся информации, 20 лет назад он состоял в отношениях с владелицей сгоревшего дома. После выхода из тюрьмы он решил возобновить прежнюю связь, но его возлюбленная уже была замужем. Из чувства мести злоумышленник проник в ее жилище и растопил печь, куда предварительно залил горючую смесь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что три жителя Подмосковья уличены в краже из кроссовера портфеля с техникой и деньгами.

Видео: УМВД по Кемеровской области